"No a un trentenne, o giù di lì, nemmeno se svincolato, vedi gli stop a Hermoso e Ricardo Rodriguez. Sì a un elemento di prospettiva, da prendere in prestito o che richieda un investimento non troppe elevato: massimo una decina di milioni. Sono ormai chiari i parametri di ricerca che l’Inter deve seguire (su indicazione di Oaktree) per il braccetto sinistro che dovrà andare colmare il vuoto aperto dall’infortunio di Buchanan". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla ricerca dell'Inter per rinforzare la difesa.

In lista, al momento, ci sono tre giocatori: Vasquez del Genoa, Kiwior dell'Arsenal e, new entry, Robert Renan dello Zenit ma in prestito all'Internacional. Quest'ultimo "è stato proposto in questi giorni, dopo che anche un anno fa il suo “file” era già transitato dalle scrivanie di viale Liberazione. Oltre all’età più che giusta (21 anni da compiere a ottobre), Renan ha buone referenze. Ferma restando, però, la necessità di un periodo di apprendistato, avendo giocato solo nel suo Paese e in Russia. Il grande ostacolo, però, è il prezzo, oltre alla necessità di chiudere in anticipo il prestito all’Internacional. Nel suo contratto, infatti, esiste una clausola di uscita che ammonta a ben 26 milioni di euro. Lo Zenit chiede qualcosa di meno, ovvero una ventina di milioni, ma, almeno per il momento, non prende in considerazione il prestito. Se nulla cambia, è difficile che l’Inter possa pensarci concretamente. Di sicuro, però, non è stato scartato", aggiunge il CorSport.