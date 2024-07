Gudmundsson è una pista in pratica tramontata per l'Inter anche perché il Genoa non accetta l'ipotesi del prestito. A Skysport hanno fatto così il punto sul giocatore del Genoa che veniva accostato al club nerazzurro. Anche il presidente Marotta, parlando di lui, proprio oggi, ha sottolineato: «No, abbiamo un attacco ricco di qualità, valori e numeri. Per cui in questo momento non dico che non ci interessi ma non fa al caso nostro».