Inter, a Barcellona sperano ancora. Koeman: “Lautaro? Nulla è escluso. Pronti a…”

Nonostante l’Inter abbia ormai blindato definitivamente il proprio gioiello, a Barcellona sperano ancora di arrivare a Lautaro Martinez. E dopo le ultime indiscrezioni dalla Spagna, arrivano anche le parole di Ronald Koeman, che, in conferenza stampa, ha risposto così alla domanda su un possibile arrivo dell’argentino o di Memphis Depay per rimpiazzare Luis Suarez: “Nulla è escluso, ma come ho detto mi concentro sui giocatori che ci sono. Il Barcellona deve essere sempre pronto a rafforzarsi”.