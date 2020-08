Kolarov, l’Inter non transige e le resistenze del giocatore stanno cedendo. Vidal? Al momento…

Prima Kolarov e poi Vidal . Sono queste le prossime mosse del mercato dell’Inter. Per quanto riguarda il serbo, la società nerazzurra ha già trovato l’accordo con la Roma (1,5 milioni al club giallorosso), manca invece l’accordo definitivo con il giocatore, che vorrebbe un biennale. “L’Inter, però, non transige: il contratto dovrà essere di un solo anno, con, al massimo, l’opzione per una seconda stagione, vale a dire le stesse condizioni del suo vincolo con la Roma. Le resistenze di Kolarov, comunque, stanno cedendo e quindi già nelle prossime ore è atteso il suo sì. Tanto che Conte si aspetta di averlo per il raduno di lunedì prossimo“, spiega il Corriere dello Sport.

Per quanto riguarda Arturo Vidal, ci vorrà più tempo per vederlo alla Pinetina. “L’Inter ha lasciato tutto in mano al suo agente, Felicevich, che deve ottenere dal Barcellona la lista gratuita (o quasi), ma anche una buonuscita per il suo assistito. Liberare Vidal, però, al momento, non è la priorità del club blaugrana“.

(Corriere dello Sport)