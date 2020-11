Kondogbia all’Atletico, l’Inter incassa? Tutta la verità sulla somma destinata ai nerazzurri

Come vi abbiamo riportato, nei giorni scorsi l’Atletico Madrid ha completato dal Valencia l’acquisto di Geoffrey Kondogbia, centrocampista francese con un passato non troppo fortunato all’Inter. Negli accordi passati tra i nerazzurri e il club spagnolo era previsto che, in caso di cessione per una cifra superiore ai 25 milioni di euro (la somma pagata dal Valencia per portarlo in Liga), alla società di Viale della Liberazione spettasse il 20% sulla plusvalenza. La verità sulla questione la scrive Fabrizio Romano per calciomercato.com:

“… Tutto fatto per Kondogbia pagato poco meno di 20 milioni bonus e percentuale sulla rivendita inclusi, questa la cifra incassata dal Valencia. E proprio alla luce di questa valutazione non può sorridere l’Inter che non guadagna dalla rivendita di Kondogbia. Alla luce degli accordi stipulati col Valencia, infatti, la rivendita era del 20% sulla plusvalenza in caso di cessione per più di 25 milioni, cifra pagata all’epoca dagli spagnoli per acquistarlo. Stavolta è costato meno, quindi niente guadagno per l’Inter da Kondogbia“.

(Fonte: calciomercato.com)