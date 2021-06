Dalla Germania – Inter-Kostic, nessun accordo: dai contatti è però emerso…

L'aggiornamento sui dialoghi tra il club nerazzurro e l'entourage di uno dei nomi sul taccuino di Ausilio e Marotta

Le voci di un presunto accordo tra l'Inter e l'entourage di Filip Kostic non trovano riscontro in quanto scrive il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il club nerazzurro avrebbe espresso il proprio gradimento per il calciatore, senza però allacciare al momento dialoghi con l'Eintracht. I contatti hanno mostrato un certo margine per la stretta di mano con gli agenti dell'esterno, ma i dialoghi non sono così avanti da far sembrare imminente qualsiasi tipo di annuncio, né di accordo.