Accordo raggiunto tra i due club per l'esterno sinistro serbo, atteso a Istanbul per visite mediche e firma

Operazione in uscita per la Juventus: i bianconeri hanno perfezionato la cessione di Filip Kostic al Fenerbahce in prestito con diritto di riscatto. L'esterno sinistro serbo è ora atteso a Istanbul per le visite mediche di rito e per la firma sul contratto che lo legherà al club turco.