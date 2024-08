Motta: “Mercato? Molto felice. Non ascolto troppo elogi e critiche, il nostro obiettivo…”

La Juventus ospita la Roma, è il primo big match del campionato per i bianconeri. Ecco le parole di Thiago Motta in conferenza e a Sky: "Eravamo preparati per questo mercato, abbiamo portato giocatori forti e di talento, arrivano per completare un gruppo di giocatori forti e di talento, sono felice. Stanno molto bene Conceicao, Gonzalez e Koopmeiners, col giusto atteggiamento, non devo scoprirli io. Già pronti per giocare? Tutti lo sono, hanno voglia di fare. Domani giocano 11 e ne posso cambiare 5. Sarà una bella partita contro una squadra forte e con un grande allenatore, davanti al nostro pubblico, c'è grande entusiasmo e abbiamo lavorato bene in settimana. De Rossi è un grande allenatore ed è giusto per la Roma, oltre che una grande persona a cui sarò sempre grato per ciò che ha fatto per me".