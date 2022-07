Koundé verso il Barcellona, il Guardian: “Il Chelsea segue 4 difensori, uno è Skriniar”

L'approdo di Jules Kounde al Chelsea sembrava ad un passo ma l'inserimento del Barcellona sembra aver fatto breccia, a tal punto che nelle prossime ore, l'affare potrebbe anche chiudersi positivamente. Come riporta il Guardian, il Chelsea non resterebbe fermo sul mercato: "Se il Chelsea dovesse perdere Koundé, ci sarebbero comunque altri difensori in lizza. Milan Skriniar dell'Inter, Josko Gvardiol del Lipsia, Dayot Upamecano e Benjamin Pavard del Bayern Monaco".