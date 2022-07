Inter, chi arriva se Skriniar resta? “Questo nome non può essere scartato”

Il mercato dell'Inter in difesa è del tutto legato a Milan Skriniar. In caso di partenza dello slovacco, saranno due gli acquisti in quel reparto; al contrario, dovesse restare, arriverebbe solo un profilo low cost. Questo quanto risulta a La Gazzetta dello Sport: "L’Inter continua a tenere vivi i contatti con la Fiorentina per Milenkovic, che va considerata l’opzione numero uno in caso di addio dello slovacco. In seconda fila c’è Demiral dell’Atalanta. In caso di permanenza di Skriniar, invece, l’Inter andrebbe su un profilo meno oneroso. E il nome di Acerbi, al netto delle smentite d’obbligo, non può essere scartato".