CdS – Inter, priorità alla fascia sinistra: ecco il favorito e l’alternativa. E Kumbulla…

Il profilo di Marash Kumbulla resta sempre tra i giocatori monitorati dall’Inter, anche se la Lazio sembra in grande vantaggio sulle altre. “L’Inter si tiene una porticina aperta, ma sa che l’operazione è assai onerosa e che deve puntellare prima altri ruoli. Su tutti quello dell’esterno mancino”, spiega l’edizione odierna del Corriere dello Sport che ribadisce che la priorità nerazzurra, per la fascia sinistra, rimanga Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea. L’alternativa sarebbe Junior Firpo, qualora Lautaro andasse al Barcellona.