Lautaro, il Barça ha trovato il jolly. Marotta, ok a Junior Firpo ma ballano 20 milioni

Il futuro di Lautaro Martinez è ancora tutto da decidere. L’attaccante dell’Inter apprezza le lusinghe del Barcellona e avrebbe già un accordo di massima, ma i catalani devono trovare la formula giusta per convincere il club nerazzurro. L’Inter non sembra voler scendere dalla valutazione di 111 milioni di euro della clausola del Toro, ma potrebbe accettare una contropartita tecnica se la parte cash non scendesse sotto gli 85-90 milioni di euro.

“Il Barcellona, dal canto suo, non vuole pagare i 111 milioni della clausola, ma iper-valuta alcuni giocatori – come Semedo – intorno ai 40 milioni. Marotta, intanto, ha preso la sua decisione: vuole Junior Firpo. Su di lui ha virato l’Inter nelle scorse settimane: il dominicano naturalizzato spagnolo ieri ha disputato 90′ complice la squalifica di Jordi Alba, risultando decisivo nell’azione che ha portato al gol di Ansu Fati. Il Barça continua a valutarlo 35-40 milioni, Marotta non va oltre i 20. Ma ha le idee chiare”, spiega Calciomercato.com