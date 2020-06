Sul mercato l’Inter rimane attiva su più fronti. In particolare il club nerazzurro ha messo nel mirino Marash Kumbulla. Secondo quanto riporta Sky Sport, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti con la Juve, ma al momento il club bianconero non affonda. Per questo l’Inter al momento rimane davanti. Il prezzo fissato dal Verona è di 28 milioni di euro più 7 di bonus. il giocatore piace anche alla Lazio, ma ad oggi non ci sono stati contatti diretti.

(Sky Sport)