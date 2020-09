GdS – Inter non ha mollato Kumbulla: “Il tempo gioca a favore dei nerazzurri perché…”

L’Inter non ha mollato la pista Marash Kumbulla. Come riportato da Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri potrebbero ancora tornare in corsa con alcune cessioni:

“La Lazio è arrivata fino a 18-20 più una contropartita tecnica, fin qui respinta con gravi perdite. Magari Lotito ci riproverà, ma dubitiamo che abbia intenzione di offrire molto di più, ha già messo sul tavolo una cifra super per accogliere Muriqi. Il tempo può giocare a favore dell’Inter se, piazzando Godin, Ranocchia e qualche altro esubero, ci fossero ancora i margini per chiudere l’accordo con il Verona. E crediamo che i margini ci siano“.

(Fonte. gazzetta.it)