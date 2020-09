Mercato Inter, ds Cagliari: “Godin vuole venire in Sardegna, ma trattativa non facile”

Intervenuto in conferenza stampa per la presentazione di Razvan Marin, nuovo acquisto rossoblù, Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, non ha nascosto l’interesse dei sardi per Diego Godin:

“Godin è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, pertanto è un profilo che non interessa solo noi, ma a tante squadre. C’è stato un approccio con lui e il suo entourage. C’è il gradimento del giocatore che vorrebbe giocare qui ma chiaramente la trattativa non è facile. Siamo in una fase embrionale ma se ci fossero le condizioni sarebbe una grande opportunità per noi in chiave di leadership ed esperienza“.

(Fonte: gazzetta.it)