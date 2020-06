In Spagna – Real-Lautaro? Mai pensato a lui, per più di un motivo. È uno è Zidane

In Spagna spingono sull’arrivo di Lautaro Martinez al Barcellona. Ma c’è anche chi parla dell’interesse del Real Madrid. Ma i media parlano anche del no di Zidane all’eventuale arrivo del giocatore dell’Inter. Ne parla Defensa Central, sito vicino alle questioni madrilene. Secondo questo sito in realtà, il club della capitale spagnola non ha mai preso veramente in considerazione l’attaccante argentino e per diversi motivi. Ecco cosa scrive il sito sportivo spagnolo:

“Oltre al fatto che è extracomunitario e alla clausola rescissoria, considerata alta, sul suo contratto, c’è la volontà di Zidane. L’allenatore francese lo ha detto dal primo momento, la sua opzione numero uno è Mbappé. Apprezza il giocatore dell’Inter, ma in questo momento non crede che vada a migliorare il parterre di attaccanti che ha a disposizione nella sua rosa composta da Karim Benzema, Luka Jovic e Mariano Díaz senza dimenticare gli altri attaccanti come Eden Hazard, Marco Asensio o Vinicius Junior. Per questo motivo, Zizou ha detto chiaramente a Florentino Pérez che l’argentino non era una delle sue preferenze perché l’unico desiderio che ha per l’attacco è Mbappé. Tutto però indica che per l’arrivo del campione francese dovrà aspettare. Il Psg non ci pensa nemmeno alla cessione”.

(Fonte: Defensa Central)