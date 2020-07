Lautaro, la rabbia nasconde la voglia di Inter: “Chi si aspettava una presa di posizione…”

Il Barcellona tornerà all’assalto, questo è praticamente certo, ma Lautaro Martinez, nella sua testa, si sente ancora a pieno un giocatore dell’Inter. Lo dimostrano gli atteggiamenti, la cattiveria con cui cerca il gol e affronta ogni singola partita in nerazzurro, ma anche l’esultanza rabbiosa dopo la rete contro il Napoli. Anche se, scrive Tuttosport, nessuno può escludere che quella di Bergamo sarà l’ultima partita in campionato al fianco di Lukaku in nerazzurro:

“Al momento, chi si aspettava una presa di posizione forte di Martinez sull’opportunità di andarsene, è rimasto deluso. La sua rabbiosa esultanza dopo la rete al Napoli fa il paio con le parole di Antonio Conte («Le voci su di lui mi danno fastidio perché offendono l’intelligenza del ragazzo e si semina zizzania»). Lautaro sembra perfettamente allineato sulle idee dell’allenatore e concentrato sulla coda della stagione che potrebbe riservare ancora parecchie soddisfazioni in Europa League. Certo è che nessuno, a oggi, può escludere che quella con l’Atalanta possa essere l’ultima partita del tandem con Romelu Lukaku“.

(Fonte: Tuttosport)