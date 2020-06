In Spagna: “Barça, stop a Lautaro. Assalto nel 2021. Obiettivo ‘soffiare’ un top all’Inter”

Si fa sempre più complicato, per il Barcellona, l’arrivo dall’Inter di Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato in Spagna da Don Balòn, infatti, i blaugrana avrebbero deciso di rimandare l’assalto all’attaccante argentino all’estate 2021, data la complicata situazione finanziaria attuale. L’Inter, infatti, continua a chiedere l’ammontare della clausola rescissoria, o almeno 90 milioni cash più una contropartita tecnica gradita. Richieste che non possono, al momento, essere soddisfatte dal Barça che, dunque, avrebbe deciso di andare all’assalto di un altro profilo.

Quale? Quell’Edinson Cavani accostato più volte all’Inter in queste ultime settimane, e che si libererà a parametro zero dal Paris Saint-Germain al termine di questo mese. Insomma, intrecci di mercato sull’asse Milano-Barcellona, con il futuro di Lautaro sempre più colorato di nerazzurro…

