Lautaro, il Barça fissa la deadline: la posizione dell’Inter. E in entrata occhio a questi 3 nomi

Il futuro dell’Inter passa da Lautaro. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la trattativa tra Inter e Barcellona è in una fase di equilibrio e sarà interessante capire quale sia la posizione del giocatore. “Lautaro ha per le mani un contratto da 10 milioni di euro a stagione: questa è l’offerta del Barça, parametri di ingaggio non sostenibili per l’Inter. L’attaccante non si è mai esposto fin qui, anzi ha tenuto un atteggiamento rassicurante nei confronti dell’Inter, anche via social. Ma ora la partita cambia segno. E la spinta del Toro, in una direzione o nell’altra, può spostare l’ago della bilancia”, evidenzia appunto la Rosea.

I DETTAGLI – L’attaccante argentino, però, non sembra intenzionato a forzare la mano proprio in questo momento per dare un’accelerata alla trattativa. “Non è automatico che avvenga, o almeno non che avvenga adesso. Non siamo a fine campionato, lontano dai riflettori. Piuttosto, siamo di fronte alla possibilità concreta che la Serie A riparta e una rottura dei rapporti non farebbe gioco a nessuno in questa fase, né al calciatore e neppure all’Inter”, evidenzia giustamente La Gazzetta dello Sport che comunque assicura che il Barcellona voglia definire l’affare entro questa settimana. L’Inter, avendo capito che il Barça non è intenzionato a pagare i 111 mln di clausola, ha già rifiutato l’offerta da 80 mln, puntando ad almeno 90 mln cash oltre a due contropartite, come Semedo ed Emerson Royal ed è molto difficile che ne faccia parte Arturo Vidal, perché i nerazzurri non hanno interesse ad inserirlo nell’affare, bensì a trattarlo in maniera a se stante.

ALTERNATIVE – Ovviamente il mercato dell’Inter cambierà direzione a seconda della risposta di Lautaro Martinez: qualora l’argentino decidesse di lasciare Milano, i nerazzurri darebbero ancora più vigore ai contatti per Timo Werner, sempre nel mirino del Liverpool sebbene i Reds non abbiano ancora affondato il colpo decisivo. Gli altri due nomi caldi, in tal senso, sono Cavani e Mertens che completerebbero la rivoluzione dell’attacco nerazzurro.