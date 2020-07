In Spagna – Barcellona convinto, l’accordo con l’Inter per Lautaro si troverà. “Ad agosto…”

In Spagna continuano a reputare possibile l’affare Lautaro Martinez-Barcellona. Secondo quanto riporta Sport, il club blaugrana non ha nessuna intenzione di pagare la clausola rescissoria di 111 mln ma è ottimista circa la buona riuscita della trattativa al termine della Serie A. “Al Barcellona insistono sul fatto che non ci siano pressioni circa la scadenza della clausola. L’Inter, a partire da ora, dovrà fissare un prezzo di vendita e (i catalani, ndr) sono convinti che si troverà un accordo. Così come successo con Pjanic, Lautaro ha già informato l’Inter che ha un accordo con il Barça e che non vuole trattare con altri club”, scrive Sport.

RICHIESTE NERAZZURRE – Nelle scorse settimane, all’Inter è stato accostato il nome di Junior Firpo come parziale contropartita nell’affare Lautaro-Barcellona. “L’Inter ha chiesto 85 mln più Junior Firpo ma al Barcellona non credono sia un’operazione ragionevole”, commenta il quotidiano catalano che ribadisce come Lautaro abbia già parlato con Conte, al quale il Toro ha comunicato le proprie intenzioni. Per Sport, è probabile che ad agosto, il Toro faccia pressioni al club nerazzurro affinché si trovi un’intesa. Per il Barça, sarebbe ragionevole trovarla sulla base di 65 mln di euro più un giocatore, Junior Firpo o Emerson.