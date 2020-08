Lautaro, da Barcellona non si muoverà niente sino a fine stagione. L’Inter sta già preparando…

Per Lautaro il periodo più complicato sembra essere alle spalle. Le continue voci provenienti da Barcellona, hanno influito negativamente sulle prestazioni del Toro, ma oggi la situazione è diversa. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, sino a fine stagione dalla Catalogna non si muoverà niente e l’Inter, che sull’eventuale prezzo dell’argentino non è disposta a trattare granché, sta già preparando il terreno per allungargli il contratto e aumentare l’ingaggio, fermo a 1,5 milioni all’anno. Da parte sua Lautaro, oggi risalito rispetto a Sanchez nel toto-coppia con Lukaku, vuole sbloccarsi anche in Europa League. L’anno scorso segnò a Vienna nella prima partita dopo l’ammutinamento di Icardi, contro il Getafe ha fatto le prove generali: il Bayer Leverkusen è avvisato”.

(Gazzetta dello Sport)