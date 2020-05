SM – Inter-Lautaro, svelato grande bluff Barça. Altro che 111mln, arriva offerta ‘irrispettosa’

Continua, imperterrito, il pressing del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez. Il club blaugrana le sta provando tutte, anche mediaticamente (è in quest’ottica che va letta l’intervista rilasciata dall’allenatore Quique Setièn alla Gazzetta dello Sport), per mettere pressione all’Inter, forte anche del gradimento del giocatore. Il Toro, infatti, come riportato da Sport Mediaset, avrebbe detto sì alla proposta catalana da quasi dieci milioni di euro a stagione. Un acquisto, quello dell’argentino, pesantemente sponsorizzato dal connazionale, Leo Messi.

Il Barcellona, però, in questo momento bluffa. L’emittente, infatti, racconta la situazione economico-politica non proprio idilliaca degli azulgrana che, stando a quanto riferisce Sport Mediaset, non potrebbero per ora superare i 45-50 milioni cash. Una cifra per cui, va da sé, l’Inter nemmeno si siederebbe al tavolo delle trattative. I nerazzurri, secondo AS, avrebbero avanzato come richiesta per lasciar partire il giocatore circa 90 mln cash più il cartellino di Vidal e il prestito di Griezmann. Si capisce, dunque, come al momento si navighi a vista.

Comunque, sulla situazione Lautaro conviene tenere gli occhi aperti. Il Barça è sempre il Barça, sostiene Sport Mediaset, e con un Messi in più nel motore tutto è possibile. Anche se, giustamente, l’Inter tiene la barra ben dritta.

(Fonte: Sport Mediaset)