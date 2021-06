CdS – Lautaro, l’Inter volerà in Spagna. Cessione resta difficile per due motivi

Il giocatore argentino pare sia nel mirino delle big spagnole ma non sono arrivate offerte concrete

In Spagna continuano ad associare Lautaro Martinez soprattutto all'Atletico Madrid. Ma al momento non sono arrivate offerte concrete per l'attaccante argentino. Il Corriere dello Sport sottolinea che Ausilio volerà di nuovo in Spagna per capire se Real, Barcellona e AM sono davvero interessate a fare sul serio per il calciatore. Se cioè hanno intenzione di offrire i 90 mln richiesti dall'Inter. C'è insomma attesa di scoprire quale sono concretamente le offerte per il Toro.