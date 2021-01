Lautaro, l’Inter offre 4.5 all’anno: lui vuole di più. “Ma i colloqui danno una certezza”

Continuano gli incontri nella sede dell’Inter in viale della Liberazione tra gli agenti di Lautaro Martinez e la dirigenza dell’Inter. Le parti stanno infatti discutendo sul rinnovo di contratto del ragazzo, con conseguente adeguamento dell’ingaggio. La Gazzetta dello Sport aggiorna così sulle trattative: “Serve pazienza – lo impone la crisi finanziaria del club -, ma si fanno passi avanti decisi. I colloqui sono la conferma della volontà di venirsi incontro: l’idea è di arrivare in tempi rapidi a una bozza di accordo fino al 2024 che tolga anche la clausola da 111 milioni valida fino al 10 luglio di ogni anno. Lautaro è in scadenza nel 2023 e ha un contratto da 2,5 milioni: l’Inter non vuole andare oltre 4,5 l’anno, l’argentino ne chiede di più. Passi avanti anche sull’altro rinnovo caldo, quello di Bastoni: i dirigenti interisti hanno visto in sede pure l’agente del difensore, Tullio Tinti“.