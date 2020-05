“Lautaro Martinez, limite dieci giorni”. Questo il titolo in prima pagina che Sport – quotidiano spagnolo – dedica all’argentino dell’Inter e al suo possibile approdo al Barcellona. Parla dunque di una specie di ultimatum che riguarda la trattativa per il giocatore nerazzurro. Cercheremo di capire nelle prossime ore a cosa è stato posto questo limite. Al giocatore per accettare l’offerta o all’Inter, per esempio, per dire sì o no?

