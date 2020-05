Pedullà – Lautaro-Barcellona? Due fattori possono preoccupare l’Inter

Nel corso dello speciale calciomercato su Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato del futuro di Lautaro Martinez: “Le uniche cose che possono preoccupare l’Inter sono la proposta dell’ingaggio, oltre tre volte l’attuale, e la possibilità di giocare con Messi. C’è un accordo tra gli spagnoli e l’entourage del calciatore per circa 12 milioni a stagione ed è una forbice che diventa enorme perché non ci sono stati incontri con l’Inter di recente. Il Barcellona si sente forte perché ha il sì del ragazzo, che nel frattempo però non si è espresso con i nerazzurri. Fin quando c’è questo tira e molla la situazione resta aperta. Si può chiudere solo se è il calciatore a schierarsi, da un lato o dall’altro“.