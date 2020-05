Inter, Lautaro non si espone: e c’è un perché. “E chi lo segue da anni racconta che…”

Una certezza in merito al futuro di Lautaro Martinez c’è: quest’estate o sarà Barcellona oppure sarà ancora Inter. Ma dalla Spagna continua quotidianamente il bombardamento mediatico sul giocatore in orbita blaugrana: quest’ultimo non si è però mai esposto in merito, proprio perché, scrive Il Giorno, starebbe valutando attentamente i pro e i contro di approdare al Camp Nou. “Chi ne segue lo sviluppo umano e calcistico da qualche anno – si legge – racconta che il timore non è tra gli aspetti del carattere, determinato e pronto per le sfide. Sono altre le motivazioni che potrebbero spingerlo a respingere, magari rimandandolo, l’addio all’ ambiente nerazzurro”. Il giocatore non ha infatti intenzione di accelerare il suo percorso di crescita. Lo dimostra anche il suo “no” al Real Madrid a soli 18 anni.

Oltre ai lati negativi, però, il Toro sta pensando anche a quelli positivi: “Al quasi 33enne Messi non mancano molte stagioni da disputare ad altissimo livello, presumibilmente. La chance di giocargli affianco non è capitata a molti umani e per un argentino è il massimo possibile. In più, diversamente dall’Inter, il Barcellona è già una candidata stabile ogni anno per il trono di campionessa d’Europa, anche perché può permettersi ingaggi da capogiro. Lo stesso Lautaro andrebbe a percepire in Catalogna uno stipendio ben superiore anche a quello promesso dal club interista in caso di rinnovo“, conclude il quotidiano.