Pres. Racing: “Lautaro? Quando aveva 18 anni lo voleva il Real Madrid. Lui disse no perché…”

Intervistato da Mundo Deportivo, Victor Blanco, presidente del Racing Avellaneda, ha svelato un retroscena su Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter e grande obiettivo di mercato del Barcellona. Ecco le sue dichiarazioni:

IL “NO” AL REAL MADRID – “Quando Lautaro era ancora nelle giovanili e aveva 18 anni, venne a cercarlo il Real Madrid e ci offrì un prestito con un diritto di riscatto a ottime cifre. Il ragazzo, però, prima di andarsene voleva crescere. Dunque, rifiutò e rimase. Ha sempre avuto chiari in mente quali fossero i suoi obiettivi. Erano determinati a portarlo via per farlo crescere nelle loro giovanili. È evidente che avessero notato le sue qualità. I soldi non erano pochi, ma sapevamo lui cosa volesse fare“.

ESEMPLARE – “Lo amo moltissimo. È stato molto bravo con il club e con me. Ha sempre avuto un comportamento esemplare. Si è adattato immediatamente e la sua crescita è stata vertiginosa. Ha passato tutti gli step ed è rimasto sempre lo stesso“.

(Fonte: Mundo Deportivo)