CdS – Lautaro-Barcellona? Una cosa è sicura: ecco cosa non farà il Toro. E l’Inter intanto…

“Il nuovo approccio è tutto da definire, il Toro sa che i riflettori si accendono su di lui. L’Inter è stata anche Lautaro-dipendente, finora”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito a Lautaro Martinez, autore sin qui di 16 gol in stagione tra campionato e Coppe. L’ultimo gol in trasferta del Toro è stato proprio nella trasferta di inizio gennaio a Napoli. “Nello stadio che ha visto brillare Maradona, Lautaro Martinez cerca il bis. Sarebbe il modo migliore per mettere in stand-by i pensieri sul futuro, aspettando di finire alla corte di Messi. Prima di lasciare l’Inter, il bomber vuole un trofeo”, commenta il quotidiano.

LA POSIZIONE DI LAUTARO – L’attaccante argentino, che prima della pausa era rimasto senza gol dal 26 gennaio, ha lanciato messaggi d’amore via social all’Inter, per dissipare i dubbi sulla sua volontà. Come evidenzia il Corriere dello Sport, “di sicuro Lautaro non forza la mano. Giocare con Messi è il sogno di una vita, ma le dinamiche del mercato necessitano anche di tempo. E l’Inter non può privarsi a cuor leggero di un giocatore così. Col quale ha costruito idee tricolori, assieme a un altro inarrestabile come Lukaku”, spiega il quotidiano.