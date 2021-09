GdS – Lautaro, fumo Barça: c’è solo l’Inter. E nel contratto c’è la novità più importante

Il Barcellona appartiene al passato, nella testa di Lautaro Martinez, per il presente e per il futuro, c'è solo l'Inter

Il Barcellona appartiene al passato, nella testa di Lautaro Martinez, per il presente e per il futuro, c'è solo l'Inter . L'attaccante argentino è ormai a un passo dal rinnovo di contratto con i nerazzurri fino al 2026. Un passo importante per la permanenza a lungo a Milano, dopo le avances, rivelatesi poi inconsistenti, dei blaugrana. Alfredo Pedullà su gazzetta.it parla della trattativa, svelando che nel nuovo non sarà presente alcuna clausola rescissoria:

"Lautaro aveva una taglia da 111 milioni, inutile tornare sul discorso Barcellona. Guardate i problemi di Laporta, vi renderete conto che la manfrina fatta da Bartomeu per arrivare all’attaccante dell’Inter era soltanto fumo negli occhi. Quando Lautaro ha capito, ha fatto ordine all’interno del suo entourage e ha cambiato vita. Il rinnovo da circa 6 milioni a stagione fino al 2026 sarà un passaggio, senza clausola e senza prezzi prefissati. Saranno contenti in coppia, Lautaro e l’Inter, in caso di crepe decideranno loro - soltanto loro - cosa e come fare, non servirà una tariffa".