Inter, col Bologna almeno 3-4 cambi. Correa scalpita, Dzeko verso il riposo

Oggi alla Pinetina soltanto lavoro di scarico. In vista della gara contro il Bologna Inzaghi potrebbe cambiare 3-4 elementi

Il giorno dopo la sconfitta col Real Madrid, in casa Inter si pensa già alla prossima gara in programma sabato contro il Bologna. L'obiettivo è rialzarsi subito e non lasciare punti per strada in vista del tour de force che dovrà affrontare la squadra di Inzaghi.