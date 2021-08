Il Tottenham? Lautaro è fuori dal mercato. E dall’Inter ecco cosa fanno sapere

L'interesse del Tottenham ha destato non poca preoccupazione tra i tifosi dell'Inter, ma il Toro è fuori dal mercato

Non si può certo dire che questa sia un'estate facile per i tifosi dell'Inter. Dopo gli addii pesanti di Conte, Hakimi e Lukaku (ormai il Chelsea è a un passo), in Inghilterra si è diffusa la notizia di un accordo tra l'Inter e il Tottenham per Lautaro. Notizia smentita dall'agente ai microfoni di FcInter1908 (Qui l'intervista). Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’indiscrezione ha avuto vita breve, con le smentite che sono arrivate velocemente intorno all’ora di pranzo. «Il mercato in uscita è chiuso» hanno fatto sapere in fretta i dirigenti dell’Inter.