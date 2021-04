CorSport – Inter costretta a vendere, Lautaro può partire: “Giallo diritti d’immagine”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport insiste sulle difficoltà finanziare dell'Inter. E su Lautaro c'è un giallo

L'edizione odierna del Corriere dello Sport insiste sulle difficoltà finanziare dell'Inter. Secondo il giornale, infatti, causa bilancio il club nerazzurro sarà costretto a vendere uno o due giocatori prima del 30 giugno. Uno di questi potrebbe anche essere Lautaro Martinez , scrive il quotidiano. Tutto dipende dalle offerte in arrivo. E, conclude il CdS, sul giocatore c'è anche un giallo relativo ai diritti d'immagine. Se nel 2018 l'Inter ha acquistato il 50%, infatti, l'altra metà appartiene a una società vicina a Zarate e Yaque, ormai ex agenti del calciatore.

"Ci sarebbe, condizionale d’obbligo, anche una penale altissima in caso di rottura di questo contratto. C’è chi parla addirittura di 20 milioni di euro. Cosa vuol dire tutto questo? Secondo l’Inter niente di particolare perché in questi anni Martinez ha sfruttato pochissimo i suoi diritti d’immagine. E un’eventuale trattativa per la sua cessione, sempre secondo viale della Liberazione, non potrebbe naufragare per una questione legata ai diritti d’immagine come successo a quella di Dybala al Manchester United nel 2019".