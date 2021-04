Lautaro, stesso ag. di Hakimi? L’Inter attende: “Dal Toro è arrivata questa comunicazione”

Come noto, nei giorni scorsi Lautaro Martinez ha rotto il rapporto con Beto Yaque e Rolando Zarate: le ultime novità

Come noto, nei giorni scorsi Lautaro Martinez ha rotto il rapporto con Beto Yaque e Rolando Zarate, gli agenti che per suo conto stavano trattando il rinnovo di contratto con l'Inter .

Lo spavento dei tifosi nerazzurri, però, non avrebbe ragion d'essere. Il club, infatti, è convinto che non ci saranno intoppi per la trattativa, che Lautaro potrebbe anche chiudere in prima persona, alla stregua di quanto fatto tempo fa da Milan Skriniar. Il nuovo agente dell'argentino potrebbe essere Camano, procuratore tra gli altri anche di Hakimi. Scrive il Corriere dello Sport: