Inter, che intenzioni ha Lautaro? TS: “Vuole andare al Barcellona e lo ha fatto capire così”

Lautaro Martinez ha già fatto chiaramente capire di voler andare al Barcellona a partire dalla prossima stagione. A sostenerlo è l’edizione odierna di Tuttosport. I tre incontri tenuti dal procuratore dell’attaccante dell‘Inter con il club blaugrana sarebbero la testimonianza chiara delle intenzioni dell’argentino. Scrive il giornale:

“Se Lautaro Martinez vorrà andare al Barcellona (come tutto fa pensare visto l’iperattivismo del suo agente, che si è già incontrato tre volte con i blaugrana) dovrà fare il primo passo verso il divorzio. È netta, in tal senso, la posizione di Beppe Marotta: «L’Inter non deve avere nulla da invidiare agli altri, i giocatori vanno via quando indicano loro la strada – ha sottolineato l’amministratore delegato ai microfoni di Sky nel pre-partita – Martinez è molto giovane e gli interessa indossare questa gloriosa maglia e crescere». Il richiamo del connazionale Messi (alle prese tra l’altro con un difficoltoso rinnovo con il club blaugrana) è forte ma l’Inter, al momento, forte di un contratto sino al 2023, rimane in una posizione d’attesa. La palla passa quindi all’argentino e al suo entourage consapevoli che l’Inter non intende scendere dalla clausola rescissoria di 111 milioni“.

(Fonte: Tuttosport)