La notizia che Conte aspettava è arrivata: alla Pinetina l’Inter è tornata a sorridere

Non è una giornata particolarmente felice per il popolo dell’Inter. La squadra di Conte è stata battuta nella sfida di vertice all’Olimpico dalla Lazio di Simone Inzaghi. Un ko che ha fatto scivolare i nerazzurri a -3 dalla vetta occupata dalla Juventus e a -2 proprio dai biancocelesti. Nel mezzo delle riflessioni, però, per l’Inter arriva una buona notizia: Handanovic potrebbe essere prossimo al rientro in campo. Se Padelli sarà infatti in porta con ogni probabilità anche giovedì in Europa League contro il Ludogorets, domenica contro la Sampdoria a San Siro potrebbe rivedersi il portierone e capitano nerazzurro. Scrive Gazzetta.it:

“Il piano è questo: Padelli dovrebbe giocare dal 1′ ancora una partita, quella in Europa League contro il Ludogorets. Poi, per la sfida casalinga del 23 febbraio contro la Samp, si punta a recuperare Handanovic. La sfida con i blucerchiati sarà, per il portierone sloveno, un test in vista della supersfida di Torino con la Juve. Allo Stadium, non si può e non si deve sbagliare. Sulla guarigione del capitano c’è ottimismo. La frattura al mignolo della mano sinistra deve risaldarsi e il capitano sta continuando le terapie. Cercando di bruciare le tappe. Corre, fa potenziamento per le gambe, va in panchina, nei pre-partita è lui a “riscaldare” Padelli con i tiri. Ma sta di fatto che, ovviamente, non ha più “toccato” il pallone. Insomma, Samir viene valutato quotidianamente giorno dopo giorno dallo staff medico dell’Inter. C’è fiducia nel suo pieno recupero, ma serve prudenza“.

(Fonte: gazzetta.it)