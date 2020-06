Lautaro, Mundo Deportivo: “Barça ottimista. E dicono che l’Inter possa accettare quest’offerta”

Continua il tira e molla in merito al futuro di Lautaro Martinez. Nonostante le difficoltà economiche del Barcellona e la ferma richiesta dell’Inter di 111 milioni di euro, il Mundo Deportivo, tramite il proprio giornalista Francesc Aguilar, spiega come il club nerazzurro possa accettare una formula diversa: “Per quanto riguarda la questione Lautaro Martínez, mi dicono che l’Inter, alla fine, potrebbe accettare la formula di valutare Junior Firpo 41 milioni e accettare un pagamento “in contanti” tra i 60 e i 70 milioni di euro per l’argentino. Il Barça continua ad essere molto ottimista nel chiudere”. Beppe Marotta ha però confermato come il club nerazzurro continui ad essere irremovibile sulla richiesta del pagamento dell’intera clausola rescissoria.