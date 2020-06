Sky – Lautaro, le parole di Marotta confermano la posizione di forza dell’Inter

Le parole di Marotta sono una conferma su Lautaro Martinez. “Non ha mai chiesto di andare via”, ha affermato l’ad nerazzurro prima della gara contro la Samp. A Skysport viene ribadito che l’Inter è in una posizione tranquilla. Il giocatore non si è mai esposto, non ha mai chiesto di andare al Barcellona. E questo mette il club in una posizione di forza: o i blaugrana sono pronti a pagare la clausola rescissoria di 111 mln oppure l’affare non si fa. Al momento l’operazione resta quindi completamente bloccata.

(Fonte: SS24)