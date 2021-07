Sky – Lautaro, si parla di Atletico: “Non c’è niente”. Inter, per la quarta punta…

Il canale satellitare ribadisce che il club nerazzurro non ha intenzione di cedere l'argentino atteso alla Pinetina settimana prossima

Per l'attacco l'Inter vuole trattenere Lautaro Martinez, si è parlato di Atletico Madridma a Skysport smentiscono: "Non c'è nulla". Ovviamente con lui ci sarà Lukaku, Sanchez. Oggi c'è ancora Pinamonti come quarta punta.