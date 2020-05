Mundo Deportivo – Lautaro, l’Inter si sta stufando e il Barcellona è nervoso: incapace di…

Per il Barcellona sarà più difficile del previsto convincere l’Inter a cedere Lautaro Martinez. Dopo settimane di prime pagine e titoloni, anche in Spagna stanno prendendo coscienza del fatto che la posizione del club nerazzurro, in questa trattativa, difficilmente cambierà. E che, se davvero il Barça vorrà concludere l’operazione, non potrà contare su cedimenti da Milano, ma al contrario dovrà soddisfare le richieste di Marotta e Ausilio. Che del resto non sono mai cambiate: pagamento della clausola rescissoria di 111 milioni di euro o, in alternativa, 80-90 milioni cash più l’inserimento di una contropartita tecnica gradita ai nerazzurri.

A ribadirlo, su Twitter, il giornalista di Mundo Deportivo, Francesc Aguilar, che ha scritto:

NERVOSISMO – “Il nervosismo si diffonde al Barcellona. I suoi dirigenti lavorano contro il tempo per cercare di adeguare i numeri, senza successo. Non sono stati in grado di vendere un singolo giocatore per mettere a posto il bilancio e i giorni passano. Il Barça sta davvero attraversando un momento economico molto difficile. Non mi stancherò mai di ripetere che il Barça deve rivolgersi al futuro attraverso i suoi giovani e comprare giovani calciatori come un investimento. I tifosi del Barcellona devono essere consapevoli del fatto che il tempo di pensare agli acquisti in stile Neymar è finito. Non ci sono soldi, sarà difficile comprare i campioni. Che sia chiaro: se il Barça non riuscirà a vendere bene ad alcuni giocatori, difficilmente sarà in grado di pagare ciò che l’Inter chiede per Lautaro Martínez, che oggi sembra l’unico acquisto di grande rilievo possibile“.

INTER STANCA – “Da Milano mi assicurano che l’Inter sta iniziando a stancarsi delle offerte insufficienti del Barça nella trattativa per Lautaro Martínez. Le dichiarazioni di Piero Ausilio, ds nerazzurro, vanno lette in questo senso. L’Inter insiste che vuole 80-90 milioni per Lautaro Martínez, denaro con cui vuole fare il proprio mercato per sostituire l’argentino. Quindi i nomi dei giocatori che entrerebbero nell’operazione sono importanti solo per creare plusvalenze. Il Barça ha un accordo con Lautaro Martínez da molto tempo, gli ha promesso uno stipendio di 7,5 milioni con bonus progressivi durante il suo contratto. Ma non ha ancora abbastanza denaro per effettuare all’Inter il pagamento di una cifra così importante. E’ una sfida“.