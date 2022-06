Da possibile sacrificato a perno della nuova Inter: Lautaro è diventato intoccabile

Lautaro Martinez è e sarà al centro del progetto tecnico dell'Inter di Inzaghi: per La Gazzetta, sarà l'unico intoccabile in attacco

Matteo Pifferi

Il ritorno di Lukaku e il probabile arrivo di Dybala hanno messo in dubbio il futuro di Lautaro Martinez. Il Toro, però, non ha nessuna intenzione di lasciare l'Inter e Milano. "L’attacco della prossima stagione, a meno di clamorosi (e indesiderati) colpi di scena, poggerà ancora sulle spalle di un Lautaro che nell’ultimo anno si è guadagnato lo status di leader, portando a casa un meritato rinnovo fino al 2026. Lautaro resterà al centro del progetto prima di tutto per meriti acquisiti, perché i numeri hanno il loro peso", rimarca .

Extra campo

"L’argentino, dal canto suo, non ha mai avuto dubbi e lo ha fatto capire non solo in campo. A Milano si sente a casa e a Milano intende restare, poggiando le basi anche per altri business famigliari. L’apertura di un locale da parte della compagna Agustina Gandolfo n’è la prova più lampante, al pari del trasloco dei mesi scorsi in una nuova dimora in centro città", sottolinea poi Gazzetta.it che rimarca come Lautaro sia diventato un leader carismatico e idolo per la tifoseria nerazzurra.

Il progetto Inter

La novità, però, è rappresentata dal fatto che Lautaro sarà al centro del progetto di Inzaghi. L'arrivo di Lukaku permetterà al Toro di agire da seconda punta come accadeva con Conte. "Il ritorno del belga rappresenta una garanzia anche per il Toro, libero nuovamente di agire nella sua posizione prediletta. Ecco perché, in proiezione, il ruolo di Lautaro diventa ancora più centrale: il bomber di Bahìa Blanca resta il punto fermo sia che Inzaghi decida di mantenere un attacco a due, sia che decida di sperimentare le tre punte con l’eventuale arrivo di Dybala. Per caratteristiche tecniche e attitudine in campo, il Toro è infatti l’unico in grado di svolgere compiti sia di prima che di seconda punta, senza contare il feeling già instaurato sia con il belga che con la Joya. A parità di condizione, il posto di Lautaro difficilmente verrà messo in discussione", rimarca La Gazzetta.