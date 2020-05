Inter, il Barça raddoppia e vuole Skriniar: “Soldi più il cartellino di un campione da 50 mln”

Non solo Lautaro Martinez. Il Barcellona avrebbe messo gli occhi anche su Milan Skriniar. A scriverlo è Mundo Deportivo, testata catalana molto vicina alle vicende di casa blaugrana. Come riferisce anche Tuttosport, dal Camp Nou avrebbero offerto all’Inter, oltre a un conguaglio economico, anche il cartellino di Samuel Umtiti, difensore francese valutato 50 milioni dal Barça. Scrive Tuttosport:

“Skriniar da tempo è nei radar dei top club. L’Inter, in passato, ha già respinto i tentativi da 65 milioni di Manchester City (gennaio 2018, gli inglesi andarono poi su Laporte) e United (estate 2018), così come l’estate scorsa fu stoppato sul nascere un sondaggio del Real Madrid. Skriniar, nonostante una stagione con diverse ombre, dovute al cambio di sistema e la difficoltà ad adattarsi nel ruolo di centrale di sinistra, per Conte è un intoccabile (…). O comunque, serviranno almeno 75 milioni per pensare di far sedere al tavolo Marotta. Il quotidiano spagnolo, che ha ribadito l’interesse anche del Real Madrid, parla di un’offerta con all’interno il cartellino di Samuel Umtiti, centrale campione del Mondo 2018 con la Francia, valutato circa 50 milioni“.

(Fonte: Tuttosport)