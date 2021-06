Barça, offerta con contropartita per Lautaro: “Ecco il mantra dell’Inter”

Nuovi sviluppi sulla trattativa tra i nerazzurri e i blaugrana per l'attaccante argentino. C'è anche l'Atletico Madrid in corsa

Non c’è solo l’Atletico Madrid sulle tracce di Lautaro Martinez . Anche il Barcellona è tornato a pensare all’attaccante dell’Inter per migliorare la rosa verso la prossima stagione. E arrivano importanti novità sulla situazione in chiave mercato.

Ad aggiornare oggi è Il Giorno: “Vendere per poi pensare agli acquisti, mantra di casa Inter. È di ieri la notizia del ritorno all’attacco del Barcellona per Lautaro: nell’operazione, però, oltre una base cash, potrebbe finire anche Emerson Royal, rientrato dopo il prestito al Betis. Il giocatore era già stato reinserito nel casting nerazzurro per il dopo Hakimi e forte di questo i blaugrana puntano a inserirlo nell’affare come contropartita per abbassare il costo del cartellino”, si legge.