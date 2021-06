Radu, la Lazio vuole confermarlo. “Inter, ci sarà questa cessione per fare cassa”

Il club nerazzurro vuole Radu come vice Bastoni, considerata anche una probabile cessione per fare cassa

Continua ad essere Stefan Radu l'opzione low cost in fase difensiva per l'Inter. Il romeno è infatti il desiderato da Simone Inzaghi come alternativa dietro, anche perché probabilmente, come spiega il Corriere dello Sport, ci sarà una cessione per fare cassa: "Il laziale, in scadenza il 30 giugno, è invece l'alternativa a Bastoni, sul centro sinistra, nella difesa a tre. In questo ruolo può giocare anche Dimarco, prezioso jolly in grado di fare pure il quinto a sinistra, ma la sensazione è che l'ex Verona verrà ceduto perché ha delle offerte e l'Inter ha bisogno di soldi. La Lazio vuole confermare Radu e dunque la strada per il suo "maestro" Inzaghi non è in discesa, ma il club nerazzurro si sente comunque in corsa per il trentaquattrenne rumeno, un innesto low cost (contratto di un anno più uno) assai gradito al nuovo tecnico".