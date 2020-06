In Spagna – Lautaro, grandissima tensione tra Inter e Barcellona. Ecco il motivo

Inter e Barcellona continuano a mantenere le rispettive posizioni. E l’affare Lautaro Martinez si complica terribilmente per i blaugrana. Anzi, tra i due club viene segnalata una grande tensione. Lo riferisce il quotidiano catalano Sport.

“E’ il momento di massima tensione”, assicura il quotidiano. I due club, che sembravano mesi fa potersi avviare verso un accordo, sono invece giunti ad un punto porto. L’Inter non accetta meno di 85-90 milioni più Junior Firpo. Il Barcellona, invece, offre 65 milioni e il laterale mancino, a cui attribuisce una valutazione completamente fuori mercato, addirittura superiore ai 40 milioni di euro.

Il motivo della tensione risiede nelle condizioni che il Barcellona vorrebbe per chiudere l’affare: abbasserà il valore di Firpo solo se l’Inter accetterà di inserire una seconda contropartita tecnica per arrivare ai 111 milioni di euro della clausola rescissoria. L’Inter non accetta e rilancia col pagamento della clausola rescissoria. E la tensione aumenta.