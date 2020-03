Lautaro-Barça? Muro Inter: “Senza ‘jackpot’ resta. Coutinho? Non c’è alcuna intenzione di…”

Il coronavirus potrebbe aver cambiato anche i futuri scenari del calciomercato. Una situazione che di sicuro sgonfierà i valori dei calciatori, anche di quelli più ricercati su piazza. Ecco perché l’operazione Lautaro Martinez-Barcellona potrebbe assumere contorni molto diversi. Una prospettiva che potrebbe anche spingere l’Inter a trattenere il giocatore. Scrive Tuttosport:

“Qualora non ci siano i presupposti economici per fare un’operazione-jackpot per l’Inter (l’argentino al 30 giugno sarà a bilancio a 15 milioni, prima della pandemia si trattava a quota 150), il club potrebbe decidere di bloccare tutto in attesa di capire quali strade prenderà il prossimo mercato. E di certo difficilmente accetterà di accollarsi gli errori fatti da altri su Coutinho“.

(Fonte: Tuttosport)