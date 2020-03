Lautaro e il diktat di Zhang. Il Barça gioca la carta Coutinho. L’Inter potrebbe bloccare…

L’emergenza coronavirus rappresenta un grosso problema per i bilanci dei club e a risentirne sarà anche il mercato. Come sottolinea Tuttosport, un primo effetto potrebbe essere quello di sgonfiare le valutazioni dei giocatori. In casa nerazzurra tiene sempre banco il futuro di Lautaro Martinez, marcato stretto dal Barcellona. I blaugrana potrebbero giocare la carta Coutinho, ma ci sarebbero diversi ostacoli alla buona riuscita dell’operazione.

“Il Barcellona, che ha in mano l’accordo con il procuratore di Lautaro Martinez, vorrebbe mettere in piedi una trattativa “alla pari” (o quasi) con Coutinho, magari tramite l’inserimento di un’altra contropartita“.

Una strategia che però non sarebbe conveniente per il club nerazzurro che “dovrebbe accollarsi la super-valutazione di Coutinho: al club nerazzurro – qualora il brasiliano rinnovasse per un’altra stagione – converrebbe piuttosto un prestito biennale, anche alle cifre pagate dal Bayern, con possibilità di pagare il riscatto a cifre “ammortizzate” (tra i 45 e i 50 milioni)“, sottolinea il quotidiano.