Barça sicuro: “Lautaro parlerà con Marotta”. Ma l’offerta per l’Inter è vicina all’offesa

Tiene ancora banco, in casa Inter, il futuro di Lautaro Martinez. Anche perché alla scadenza della clausola rescissoria da 111 milioni di euro presente nel contratto del calciatore mancano appena quattro giorni e di quei soldi, dal Barcellona, per adesso nemmeno l’ombra. Ci si chiede, allora, cosa potrebbe accadere dopo la fatidica data. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter non ha alcuna intenzione di cedere e, anzi, dopo il 7 luglio potrebbe anche chiedere di più:

“Sebbene in Catalogna siano ancora sicuri che il termine ultimo della clausola sia il 15 e non il 7 luglio, la chiusura di questa parentesi non rappresenta più un problema. Anzi, molto meglio aspettare che la clausola si estingua perché, se Lautaro dovesse decidere di chiedere in maniera chiara e inequivocabile a Marotta e Ausilio di trattare con il Barcellona, l’Inter potrebbe trovarsi spalle al muro. I dirigenti blaugrana sono convinti che a quel punto il prezzo calerà a magari 60-70 milioni più una o due contropartite basteranno, ma a Milano la pensano diversamente: quando la clausola non sarà più attiva, l’Inter proverà a chiedere anche più di 111 milioni”.

(Fonte: Tuttosport)