Gds – Lautaro, la priorità è l’Inter. Se le ambizioni del club nerazzurro…

Le parole dell'agente del Toro hanno creato una certa apprensione nel mondo Inter

"L’addio di Conte e la situazione delicata sono possibili campanelli d’allarme. L’eventuale problema non sarebbe di natura economica, come fatto intendere sempre da Alejandro Camano. Se le ambizioni del club saranno davvero fortemente ridimensionate, il Toro potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciare Milano. A oggi l’indiziato numero uno per la partenza è Hakimi, il cui procuratore è sempre Camano. Ma la situazione è in continua evoluzione".