Sport, Lautaro fa l’occhiolino al Barça. L’agente: “Certo che gli piacerebbe”

Il giornale spagnolo in prima pagina riporta parole di Camano sull'argentino dell'Inter che non ha intenzione di rinnovare per ora

Eva A. Provenzano

Le parole del suo agente hanno fatto rumore. Camano ha detto che per ora Lautaro Martineznon rinnoverà e aspetterà di capire qual è il progetto dell'Inter, insomma, quali sono le offerte che arriveranno per l'argentino.

In Spagna lo hanno letto come un occhiolino fatto al Barcellona. "Blocca il suo rinnovo con il Barcellona e spera in un'offerta ufficiale del club blaugrana. Il suo agente assicura a Sport: «Certo che gli piacerebbe giocare al Camp Nou».